Stephen Malkmus omaggia dal vivo David Berman

Ieri sera in concerto al Centre for Contemporary Arts di Glasgow (Scozia), l’ex frontman dei Pavement Stephen Malkmus ha reso omaggio a David Berman, leader dei Silver Jews che si è tolto la vita lo scorso 7 agosto all’età di 52 anni.

Un omaggio particolarmente significativo poiché quando Berman formò i Silver Jews, suoi compagni di band erano proprio Stephen Malkmus e Bob Nastanovich, che poi andarono a formare i Pavement. Malkmus suonò nel primo album dei Silver Jews pubblicato nel 1994 “Starlite Walker” e tornò per il terzo capitolo della band, “American Water”, uscito nel 1998.

Malkmus, in omaggio a Berman, a Glasgow ha proposto “Trains Across The Sea”, canzone inclusa nella tracklist del già citato “Starlite Walker”, e “The Wild Kindness” da “American Water”. Come riporta Stereogum, dovrebbe essere la prima volta che Malkmus la propone in un suo concerto solista. Guardate i video qui sotto.