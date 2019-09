AC/DC: coniate due monete per commemorarli

Sulla cartina geografica, se esplorate il sud del Pacifico, troverete le Isole Cook, una nazione legata politicamente alla Nuova Zelanda. Ben, le Isole Cook hanno stampato delle monete d'argento per omaggiare due album degli AC/DC.

Una moneta da due dollari, tirata in 5000 esemplari, commemora "For Those About To Rock (We Salute You)", album pubblicato dalla formazione australiana nel 1981; e una da dieci dollari, tirata in 999 esemplari, che celebra "The Razors Edge", uscito nel 1990.

La canzone più rappresentativa di "For Those About To Rock (We Salute You)" è la title track, mentre quella di "The Razors Edge", l’album che riportò gli AC/DC nelle posizioni alte delle classifiche di vendita, è “Thunderstruck”.

Cliccando qui potete vedere le monete che da un lato riportano l’omaggio agli AC/DC e dall’altro hanno impressa l’effigie della regina Elisabetta.