Ginevra Di Marco e Cristina Donà ospiti al Premio Bianca D'Aponte

Dopo aver comunicato le dieci finaliste del contest per cantautrici, giunto quest'anno alla della 15a edizione, il "Premio Bianca d'Aponte" annuncia i primi ospiti delle serate finali della manifestazione, in programma al Teatro Cimarosa di Aversa (Ce) i prossimi 25 e 26 ottobre.

Si tratta della coppia formata dalle cantautrici Ginevra Di Marco e Cristina Donà, entrambe già madrine della manifestazione campana che si esibiranno nella serata di apertura il 25 ottobre.

Con loro saliranno sul palco, fra gli altri, il cantautore e produttore siciliano Toni Canto e la performer e cantautrice romana Pilar, mentre, come già annunciato, la madrina di questa edizione sarà Tosca, che presiederà la giuria ed eseguirà un brano di Bianca d'Aponte, la cantautrice prematuramente scomparsa nel 1983 a cui il festival è dedicato.

In competizione per aggiudicarsi il premio sono in lizza Eleonora Betti da Arezzo con "Quaranta volte", Chiara Bruno da Palermo con "Ammazziamo questi padri", Chiarablue da Rieti con "DueAgostoMillenovecentottanta", Rebecca Fornelli da Bari con "Quello che ci manca", Jole da Manfredonia (Foggia) con "La turista e il gondoliere nelle sfere di vetro con neve", Martina Jozwiak da Ancona con "Scrivimi", Lamine da Trapani con "Penna Bic", La Tarma da Reggio Emilia con "Usignolo meccanico", Giulia Ventisette da Firenze con "La bellezza", Cristiana Verardo da Lecce con "Non potevo saperlo".