Peter Gabriel: esce la raccolta "Flotsam and Jetsam"

Peter Gabriel ha pubblicato “Flotsam and Jetsam”, una raccolta di b-side e rarità della sua carriera solista che ebbe inizio nel 1977 con l’uscita dell’album “Peter Gabriel” dopo essersi lasciato alle spalle l’esperienza con i Genesis.

La raccolta è composta da 60 brani compilati cronologicamente ed è suddivisa in tre parti. La prima è dedicata ai suoi inizi solisti ed arriva fino al 1985. La seconda copre il periodo che va dal 1986 al 1993, la sua parte di maggior successo. La terza presenta l’ultimo pezzo di carriera dell’ex Genesis dal 1994 fino al 2016.

La maggior parte di questi brani è stata pubblicata su 7 pollici, CD singoli, album tributo o colonne sonore, però questa è la prima volta – per la maggior parte di loro – che vengono resi disponibili per lo streaming digitale. Tra gli inediti, una lunga versione di "Slowburn" ed una, completa, di “Don’t Break This Rhythm”.

Tracklist:

1) 1976-1985

01. Strawberry Fields Forever

02. Slowburn (Extended Version)

03. Perspective (Single Version)

04. D.I.Y. (Re-recorded Single Version)

05. Teddy Bear

06. Mother of Violence (Single Mix)

07. Solsbury Hill (Live at the Bottom Line)

08. I Don’t Remember (Alternate Version)

09. Biko (Remixed Version)

10. Shosholoza

11. Jetzt Kommt Die Flut

12. Soft Dog

13. Shock The Monkey (Instrumental)

14. Across The River

15. Kiss Of Life (Live)

16. I Don’t Remember (Live Single Version)

2) 1986 – 1993

01. I Have The Touch (85 Remix)

02. Sledgehammer (Dance Mix)

03. Sledgehammer (Extended)

04. Don’t Break This Rhythm (Full Version)

05. In Your Eyes (Single Mix)

06. In Your Eyes (Special Remix)

07. Big Time (Extended Version)

08.Curtains

09. GA GA (I Go Swimming Instrumental)

10. Walk Through The Fire (Single Mix)

11. Biko (Live)

12. Digging In The Dirt (Raw Stylus Mix)

13. Digging In The Dirt (Instrumental)

14. Quiet Steam

15. Bashi-Bazouk

16. Games Without Frontiers (Massive/DB Mix)

17. Steam (Oh, Oh, Let Off Steam Mix)

18. Steam (Oh, Oh, Let Off Steam Mix Dub)

19. Mercy Street (William Orbit Mix)

20. Blood Of Eden (Special Mix for Wim Wenders Until the End of the World)

21. Digging In The Dirt (Rich E Mix)

22. Kiss That Frog (Mindblender Mix)

23. Shaking The Tree (Bottrill Remix)

3) 1994 – 2016

01. Summertime

02. Suzanne

03. I Have The Touch (Robbie Robertson Mix)

04. In The Sun

05. Shaking The Tree 97 (Jungle Version)

06. I Grieve (City of Angels Version)

07. The Tower That Ate People (Red Planet Remix)

08. Animal Nation

09. Signal to Noise (Gangs of New York Version)

10. More Than This (The Polyphonic Spree Mix)

11. More Than This (Elbow Mix)

12. My Head Sounds Like That (Röyksopp Remix)

13. Sky Blue (Martyn Bennett Remix)

14. Growing Up (Trent Reznor Remix)

15. Growing Up (Stabilizer Remix)

16. Growing Up (Tricky Instrumental Mix)

17. Darkness (Engelspost Remix)

18. Curtains (Broad Mix)

19. Father, Son (Daniel Lanois & Richard Chappell Mix)

20. Courage

21. Courage (The Hexidecimal Mix)

22. I’m Amazing

23. The Veil