Slipknot: Corey Taylor e Clown rispondo alla causa di Chris Fehn

Sono passati circa sei mesi da quando Chris Fehn ha citato a giudizio i suoi, ormai ex, colleghi della band californiana per ragioni legate alla divisione degli introiti degli Slipknot. Fehn, infatti, sosteneva di essere all'oscuro di alcune entità commerciali non specificate messe in atto dai compagni. La causa mossa dal già percussionista del gruppo di Corey Taylor, però, è costata cara a Chris che, successivamente, è stato escluso dalla formazione.

Il leader della band heavy metal e Shawn Crahan - come riporta il The Blast - hanno recentemente risposto alle accuse mosse dal loro ex compagno di band attraverso la deposizione di un documento giuridico in cui chiedono che la causa mossa dall'ex batterista degli Slipknot venga respinta dal tribunale.

Corey Taylor e Clown sostengono che Fehn abbia intentato la causa tramite il tribunale sbagliato, quello di New York, dal momento che nessuno di loro ha legami con la Grande Mela - sottolineando che, per esempio, nessun album del gruppo è mai stato registrato nella metropoli statunitense.

Gli Slipknot - di cui Chris Fehn è stato il percussionista dal 1998 - hanno pubblicato la loro sesta prova sulla lunga distanza lo scorso 9 agosto e il prossimo 11 febbraio saranno a Milano per la tappa italiana del tour a supporto di “We are not your kind”.