Tommaso Paradiso (Thegiornalisti) sarà a Riccione il 4 ottobre per un’occasione speciale

Tommaso Paradiso - leader del gruppo romano che sabato scorso, 7 settembre, ha registrato 45.000 presenze al suo concerto al Circo Massimo - nel 2017 cantava “Riccione” e i Thegiornalisti raggiungevano il successo grazie a quella canzone diventata una hit. A due anni di distanza, il prossimo 4 ottobre, il cantautore romano sarà proprio nella cittadina romagnola per girare un cameo nel nuovo film firmato Lucky Red. Sul palco di Piazzale Roma, per l'occasione, il sindaco di Riccione Renata Tosi riconoscerà simbolicamente a Paradiso il titolo di cittadino onorario mentre la voce di “Completamente” si esibirà in uno showcase - le cui riprese saranno utilizzate per la pellicola, di cui al momento non si conoscono i dettagli - e il pubblico potrà assistervi gratuitamente. Le modalità per partecipare alla performance, scrive newsrimini.it, saranno comunicate nei prossimi giorni.

Tommaso Paradiso - come già riportato da Rockol - è impegnato in un altro progetto cinematografico: il cantautore romano, infatti, si sta dedicando alla scrittura di un film - oltre che alla stesura di nuove canzoni.