Green Day: guarda il video dal vivo di 'Father of all…’

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool hanno presentato dal vivo il loro nuovo singolo - title track del disco dei Green Day che uscirà il prossimo 7 febbraio - sul palco del Jimmy Kimmel Live!.

Ecco una foto del trio ospite al talk show statunitense e il video dell’esecuzione live di “Father of all…”:

La band californiana, insieme a Weezer e Fall Out Boy - che parteciperanno come headliner anche al tour mondiale di Billie Joe Armstrong e soci, l'Hella Mega Tour che farà tappa in Italia il prossimo 10 giugno a Milano - aveva già presentato dal vivo un assaggio dell’ideale seguito di "Revolution radio" del 2016, con uno show a sorpresa al Whisky A Go Go di Los Angeles lo scorso 10 settembre. Ecco alcune clip realizzate dai fan presenti al concerto dei Green Day: