King Crimson, il 25 ottobre il boxset per i 50 anni di ‘In the Court of the Crimson King’

Che a ottobre sarebbe uscita una ristampa, in versione espansa, di “In the Court of the Crimson King”, l’album d’esordio di Roberti Fripp e soci, era cosa nota: il box, annunciato lo scorso inverno, era uno dei momenti più interessanti delle celebrazioni per il cinquantennale della band, che nel gennaio del 1969 si trovava per la prima volta al Fulham Palace Road Cafe per provare a suonare insieme. I primi dettagli dell’edizione celebrativa emergono ora, inclusa la data d’uscita della pubblicazione: il boxset sarà disponibile a partire dal prossimo 25 ottobre, quindi non esattamente nel giorno in cui, cinquant’anni fa, lo storico disco faceva il suo ingresso nei negozi, il 12 ottobre 1969.

Il boxset è composto da registrazioni dal vivo, una versione espansa del disco, tracce bonus, un Blu-ray con un nuovo remix 5.1 e l’estratto di una rara performance del 1969 e un libro. I quattro dischi del box sono corredati da nuovi artwork e da alcune note del biografo dei King Crimson, Sid Smith. Il cofanetto potrà essere acquistato anche all’interno del set “Complete 1969 Session”, che racconta le registrazioni in studio e dal vivo della band dall’anno della nascita della formazione in poi.

Dallo scorso mese di giugno i dischi della band originariamente composta da Robert Fripp, Ian McDonald, Greg Lake, Mike Giles e Peter Sinfield, tra i grandi assenti del catalogo Spotify, possono essere ascoltati anche sulla piattaforma streaming. L’approdo dei tredici dischi su Spotify rientra anch’esso tra le iniziative con le quali il gruppo ha voluto festeggiare il suo cinquantennale.