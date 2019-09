Neil Young & Crazy Horse, ascolta ‘Rainbow of Colors’ da ‘Colorado’

Dopo “Milky Way” la seconda anticipazione di “Colorado”, il primo album in sette anni di Neil Young & Crazy Horse, è stata svelata dal rocker canadese e dalla band con la quale dal 1969 Neil Young non ha mai smesso di collaborare. Il brano s’intitola “Rainbow of Colors” e potete ascoltarlo qui:

Il singolo, connotato dall’impegno politico che già ha visto l’artista in più occasioni ergersi a difesa dell’ambiente e non solo, è stato presentato sul suo sito dalla voce di “Harvest” in questi termini:

L’idea della canzone è che tutti siamo fatti per stare insieme. Dividerci in etnie e colori è un’idea del passato. Con il pianeta Terra direttamente influenzato dal cambiamento climatico noi siamo, tutti insieme, in crisi e abbiamo bisogno di realizzare che siamo tutti uno. I nostri leader falliscono continuamente in questo. Preoccupati dalle loro agende, non riescono a vedere la foresta invece degli alberi.

Con “Colorado”, in uscita il prossimo 25 ottobre, Young e i Crazy Horse sono tornati a lavorare fianco a fianco in studio di registrazione a sette anni di distanza dalla pubblicazione del loro ultimo album “Psychedelic Pill”. Con i “Promise of the Real”, invece, Young è fermo al 2017, quando insieme hanno pubblicato “The Visitor”. Lo scorso anno il cantautore ha firmato la colonna sonora del film “Paradox”, da lui interpretato.