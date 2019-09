Lindemann, esce a novembre il nuovo album della band del cantante dei Rammstein

Uscirà il prossimo 22 novembre il nuovo album dei Lindemann, il duo composto dal frontman dei Rammstein e dal collega Peter Tagtgren. Intitolato “F & M” il disco, ideale seguito del precedente “Skills in Pills” del 2015, è stato anticipato dalla band dal singolo “Steh auf”, accompagnato dal suo video, che coinvolge l’attore Peter Stormare. Potete guardarlo qui:

Ecco la tracklist di “F & M”:

01. Stand Up

02. I Don’t Know

03. Omnivores

04. Blood

05. Gag

06. Woman & Man

07. Oh So much

08. Sleep

09. Rubber

10. Place One

11. Who Knows That?

Già nelle scorse settimane i Lindemann avevano annunciato, pur senza fornire dettagli, l’arrivo del disco, facendo sapere ai fan che le fasi di lavorazioni della loro seconda prova di studio erano state ultimate.

Quanto alla formazione principale di Till Lindemann, la band industrial metal tedesca ha dato alle stampe quest’estate “Rammstein”, settimo album pubblicato dal gruppo, arrivato sul mercato a dieci anni di distanza dal precedente “Liebe ist für alle da”. Il tour a sostegno dell’album che ha segnato il ritorno di Lindemann e soci sul panorama discografico non si limiterà alle date dell’estate appena trascorsa e nel tornare sui palchi i Rammstein faranno tappa anche in Italia, con un’unica esibizione a Torino prevista per il 13 luglio 2020 allo stadio Olimpico del capoluogo piemontese.