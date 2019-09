YouTube Music, grossi cambiamenti nell'elaborazione delle classifiche

YouTube sta cambiando il modo in cui calcola le classifiche di YouTube Music, il suo servizio di streaming musicale, e quella relativa ai video che ottengono il maggior numero di visualizzazioni nelle prime ventiquattro ore successive alla loro pubblicazione. D'ora in poi le pubblicità a pagamento e le visualizzazioni non avranno più peso su queste classifiche. La decisione di YouTube è arrivata in seguito a una controversia con Sony Music India, che aveva fatto sapere che un artista, Badshah, aveva battuto il record di maggior numero di visualizzazioni in appena 24 ore sulla piattaforma, salvo poi scoprire che gli annunci a pagamento avevano influito non poco su quel risultato.