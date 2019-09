Ringo Starr, ufficiale: nel nuovo album una cover di John Lennon suonata con Paul McCartney

Tutto vero. Nel nuovo album di Ringo Starr sarà contenuta anche la cover di una canzone di John Lennon, "Grow old with me", originariamente inclusa nell'album postumo dell'ex Beatle "Milk and honey", cantata dal batterista e suonata insieme ad un altro ex componente del leggendario quartetto britannico: Paul McCartney.

Le indiscrezioni comparse negli scorsi giorni sul sito Daily Beatle, dedicato al mondo dei Beatles, sono state confermate ora dalla casa discografica di Ringo Starr, la Universal, che ha diramato un comunicato con tutte le informazioni relative al suo nuovo album "What's my name". Anche la tracklist e data d'uscita, fissata per il prossimo 25 ottobre, erano state anticipate da Daily Beatle, come riportato da Rockol.

"Grow old with me" vede Ringo Starr impegnato alla voce e alla batteria, mentre Paul McCartney ha registrato il basso. Tra i musicisti anche Joe Walsh (chitarre) e Jim Cox (piano), oltre a un quartetto d'archi composto da due violini (Rhea Fowler, Bianca McClure), una viola (Lauren Baba) e un violoncello (Isaiah Gage).