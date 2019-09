Noel Gallagher, gli Oasis sono un lontano ricordo: ascolta il nuovo singolo

È ormai sempre più evidente: per Noel Gallagher gli Oasis sono ormai un lontano ricordo. Dal punto di vista musicale, s'intende. Lo testimoniano le sue ultime prove discografiche, su tutte "Who built the moon?", il disco del 2017, in cui le sonorità brit e alternative dei dischi precedenti hanno lasciato spazio ad atmosfere più psichedeliche. E lo confermano anche gli ultimi singoli pubblicati dal più grande dei fratelli Gallagher. L'ultimo, in ordine di uscita, è questo "A dream is all I need to get by", che fa seguito a "This is the place" e che anticipa l'omonimo Ep in uscita il prossimo 27 settembre (una settimana dopo la pubblicazione del nuovo album solista di suo fratello Liam, l'ampiamente annunciato "Why me? Why not."). Potete ascoltare la nuova canzone di Noel e dei suoi High Flying Birds proprio qui sotto:

A proposito del brano, l'ex Oasis commenta:

"Alle mie orecchie questo brano suona come uno degli iconici b-side degli Smiths. Quando una canzone nasce velocemente, come in questo caso, è sempre un buon segno... Come se fosse sempre esistita, da qualche parte... A Manchester, probabilmente".

L'Ep "This is the place" è l'ideale successore di "Black star dancing", uscito a giugno. Di seguito, copertina e tracklist del disco:

1. This Is The Place

2. A Dream Is All I Need To Get By

3. Evil Flower

4. This Is The Place (Dense & Pika Remix)

5. Evil Flower (The Reflex Revision)