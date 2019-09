I Wanna Rock: Sweet

Non si fossero sciolti nel 1981, oggi i Sweet avrebbero festeggiato i loro 50 anni di storia. La formazione fu tra le principali protagoniste della scena glam rock britannica degli anni '70, ma ne rappresentò una versione più edulcorata e meno pericolosa rispetto a band come i T Rex, per fare un nome. Musicalmente trassero linfa dalla comprovata capacità di Nicky Chinn e di Mike Chapman di scrivere pezzi pop “facili” e molto radiofonici. Originariamente chiamati The Sweetshop, i Sweet hanno vissuto repentine e profonde trasformazioni nella loro carriera, che li hanno condotti a spaziare dall’hard rock al bubble gum rock passando dall’utilizzo spinto dei sintetizzatori. Tra i loro più grandi successi di sempre “Love is like oxygen”. Per molti, sono i progenitori del pop-metal.

