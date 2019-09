I Wanna Rock: Depeche Mode

Il 27 settembre di 37 anni fa vedeva la luce "A Broken Frame", secondo album in studio per i Depeche Mode, restati improvvisamente orfani di Vince Clarke, fuoriuscito dalla formazione per fondare gli Yazoo. Fu un album che definiremmo "di assestamento" per la band inglese che, però, contiene alcuni brani molto interessanti come “See You” e “Leave in silence”. I Depeche Mode, pur restando fedeli nel tempo al loro modello originario di synth pop, avrebbero esteso per decenni una carriera che dura ancora oggi, dimostrando la straordinaria solidità e longevità dei loro cavalli di battaglia e restando attuali ben oltre il tempo e lo stile della new wave britannica dalla quale erano emersi alla fine degli anni Settanta dopo che Clarke e Andy Fletcher si erano fatti le ossa nel gruppo No Romance In China.

