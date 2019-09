I Wanna Rock: Kansas

Nel 1969, esattamente 50 anni fa, già diversi musicisti tra quelli che avrebbero di lì a poco fondato la band dei Kansas, suonavano insieme in una formazione chiamata The Reason Why. Il gruppo americano, che avrebbe preso il nome dallo stato di provenienza dei suoi componenti fondatori, si pose da subito come anello di congiunzione ideale tra il rock progressive, l’hard rock, l’AOR ed il southern rock, generi musicali distinti ma pur sempre affini grazie alle loro radici comuni. E 45 anni fa giungeva il loro debutto con l’album “Kansas”, un esordio non esattamente spettacolare: tutto sarebbe cambiato solo due anni dopo, quando la band sarebbe stata letteralmente travolta dal successo internazionale di “Leftoverture”, trainata dal singolo "Carry on Wayward Son”.

