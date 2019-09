I Wanna Rock: Electric Light Orchestra

Nati dalle ceneri di una band chiamata The Move, gli Electric Light Orchestra si formano a Birmingham nel 1969 per iniziativa di Jeff Lynne, quindi esattamente 50 anni fa. Avrebbero scritto pagine indelebili della storia musicale britannica e mondiale per quasi 17 anni di carriera, fino al 1986: quell'anno si sciolsero per poi tornare in attività all’inizio del nuovo secolo. Quasi impossibile etichettare il loro genere musicale, nonostante il loro suono sia pressoché inconfondibile grazie all’amalgama tra elementi sinfonici con la melodia tipica del pop ed il ritmo spesso incalzante del rock. A proposito di ELO, quest’anno compie 40 anni il loro album più noto, quel “Discovery” dal quale fu tratta anche la grande hit radiofonica “Don’t bring me down”.

