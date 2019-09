I Wanna Rock: Clash

Venne pubblicato alla fine del 1979 "London Calling", uno degli album più iconici e rappresentativi dell’epoca punk rock britannica, ma anche una pietra miliare in assoluto nella storia del rock – un riconoscimento diffuso, come si può riscontrare all’interno delle innumerevoli top ten che i media internazionali hanno dedicato agli album più influenti di sempre. Si trattava del terzo album in studio per i Clash: le vendite del doppio LP, oggi un classico che non smette di suonare in radio e nelle playlist, furono subito travolgenti considerato che superarono il milione di copie negli Stati Uniti ed il mezzo milione in madrepatria nei primi dodici mesi. La title track, un marchio di fabbrica dello stile vocale di Joe Strummer e oggetto di decine di cover (illustre quella live di Bruce Springsteen), è stata anche utilizzata come inno ufficiale delle Olimpiadi di Londra del 2012.

I CLASH SONO I PROTAGONISTI DI I WANNA ROCK: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE

LEGGI QUI TUTTO SU I WANNA ROCK