I Wanna Rock: Eurythmics

Nel settembre del 1989 gli Eurythmics pubblicavano "We Too Are One", che salì direttamente al primo posto della classifica UK. Era l’ottavo album del duo composto da Dave Stewart e Annie Lennox e suggellava la fine della prima fase di una gloriosa carriera che li aveva visti conquistare media e pubblico per un intero decennio, grazie a un mix di genio musicale da parte del primo (capace di salire sul carro della new wave ed espandere la proposta sonora grazie alla dance) e di doti vocali quasi più uniche che rare da parte della seconda, per anni decisamente la migliore vocalist sull’intera scena pop-rock. La loro “pausa" artistica sarebbe durata 10 anni: sarebbero tornati sulle scene proprio nel 1999.

