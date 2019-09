I Wanna Rock: Mike Oldfield

Uscì nel 2013 - pubblicato inizialmente solo in Germania - l’album "Tubular Beats”, nel quale Mike Oldfield, a distanza di 40 anni esatti dalla pubblicazione dell’iconico "Tubular Bells”, rimetteva mano ai master originali dell’album her realizzare un disco di versioni remixate. Una rivisitazione molto interessante ed in una chiave decisamente moderna. Anche perché l’originale aveva fatto la storia, attraversando i confini tra new age e prog e regalando al poli-strumentista britannico un successo planetario dopo un inizio stentato: a dare una scossa definitiva alle vendite del disco, pubblicato dalla Virgin, fu la sua inclusione nella colonna sonora del film “L’esorcista”, che contribuì a renderne immortale il suono.

MIKE OLDFIELD E' IL PROTAGONISTA DI I WANNA ROCK: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE

LEGGI QUI TUTTO SU I WANNA ROCK