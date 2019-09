I Wanna Rock: Alan Parsons

C’era una volta l’art rock. E c’era una volta l’art rock che sfornava successi seriali, come quelli degli Alan Parsons Project, formatisi nel 1974 e che nel 2019 avrebbero quindi festeggiato 45 anni di attività... Il “ progetto” ebbe origine dall’incontro tra Alan Parsons - un ingegnere del suono assurto a grande notorietà per avere lavorato in studio con i Beatles nel 1969 sull’album “Abbey Road" - ed Eric Woolfson, avvocato di professione e pianista per hobby: le musiche del primo e i testi del secondo costituirono la ricetta base dei loro lavori, con l’album di esordio che vide la luce due anni più tardi. Quest’anno si celebrano anche i 40 anni di “Eve”, il loro quarto disco in studio, il cui primo singolo estratto fu “Damned If I do”. Il singolo di maggiore successo della carriera del duo fu senza dubbi “Eye in the sky” (1982).

