I Wanna Rock: Jamiroquai

Compie 20 anni “Synkronized”, quarto album dei Jamiroquai, pubblicato nell’estate del 1999. Quando le sue note divennero popolari grazie alla pesante rotazione in FM, la prima impressione di molti fu quella di trovarsi al cospetto di un redivivo Stevie Wonder. Ma era Jason Kay: con la sua band, il frontman aveva preparato una splendida miscela sonora che – tenendo il funk come base – attingeva a piena mani anche dal rock e dall'acid jazz. J.K., come il leader del gruppo era meglio noto, scelse il nome della formazione fondendo la parola “jam” a quello della tribù indiano-americana degli Iroquis. Il maggiore successo dei Jamiroquai fu senza dubbio “The return of the space cowboy” (1995).

JAMIROQUAI E' IL PROTAGONISTA DI I WANNA ROCK: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE

LEGGI QUI TUTTO SU I WANNA ROCK