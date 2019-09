Joe Bastianich racconta l’album di debutto ‘Aka Joe’ - videointervista

Lo scorso mese di maggio l’imprenditore statunitense di origini italiane ha annunciato la sua uscita di scena dal programma televisivo culinario MasterChef Italia, a cui ha partecipato in qualità di giudice dal 2011 al 2019, per dedicarsi alla musica: archiviata la possibilità di vederlo in giuria alla prossima tredicesima edizione di X-Factor, Joe Bastianich ha pubblicato lo scorso 6 settembre il singolo “Joe played guitar” che anticipa il suo album di debutto "Aka Joe”, atteso nei negozi il prossimo 20 settembre.

“Voglio presentare un’altra realtà di me, diversa da quella che molte persone conoscono, e far conoscere un lato importante della mia vita, forse il più importante: quello musicale”.

Bastianich, che firma i dodici brani scritti in lingua inglese del disco, nella sua prima fatica in studio di registrazione racconta chi è Joe, l'uomo raffigurato nella copertina realizzata dall’artista di strada Tvboy - spiegando così anche la scelta del titolo, che si avvale dell’acronimo inglese “also known as” (“anche conosciuto come”) per introdurre il suo nome. Con il suo album, spiega il già giudice di MasterChef Italia a Rockol in sede di intervista:

Ogni canzone di “Aka Joe” - che esce per Universal Music Records su Decca Black, figlia dell'etichetta discografica nota soprattutto per le produzioni di musica classica – segue una propria narrazione che racconta, per esempio, la storia di un ragazzo che si sente diverso in quanto immigrato in America (la famiglia Bastianich fu costretta a emigrare dall'Italia a causa dell'esodo istriano); oppure parla degli amori perduti, oltre che affrontare temi sociali.

L’album di Joe – imprenditore culinario da sempre musicista, che si è esibito dal vivo già in diverse occasioni come l’anno scorso al Teatro Franco Parenti di Milano per lo spettacolo “Vino veritas” - concretizza ora il lavoro musicale maturato da Bastianich in dieci anni e propone generi di musica diversi, ispirandosi alle sonorità degli artisti che hanno fatto da colonna sonora alla sua vita da ragazzo come, per esempio, Led Zeppelin e Rolling Stones ma anche di altri musicisti come Ray Charles o Elvis Presley.

Joe Bastianich – conosciuto principalmente come personaggio televisivo ed esperto di cucina - porterà la sua musica al grande pubblico partecipando come concorrente al programma televisivo “Amici Celebrities”, in onda in prima serata su Canale 5 da fine settembre, e - come anticipato ai giornalisti durante la conferenza stampa tenutasi oggi, 13 settembre – tra i prossimi mesi di dicembre e gennaio il già giudice di MasterChef potrebbe presentare una serie di date live a supporto del suo disco, prima di impegnarsi in un tour di concerti vero e proprio probabilmente durante l’estate 2020.

Ecco la tracklist e la copertina di "Aka Joe":

1. Make Up Your Mind

2. Joe Played Guitar

3. Burn Like The Sun

4. Forever (Is A Long Time)

5. Take Me Down

6. Twenty Snowflakes

7. What Is A Man

8. I’m Coming For You

9. Nonna (97 Years)

10. War Cry

11. Prey On Pain

12. Won’t Say Another Word