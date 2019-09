Vasco Rossi: 'Oggi ho cantato la mia ultima canzone...'

Come sempre, quando si parla di Vasco Rossi, l'attesa legata all'uscita di una nuova canzone è accompagnata da una serie di anticipazioni e anteprime "abusive" - così come le chiama lui - sui social. L'ultima, in ordine di tempo, è arrivata pochi minuti fa sull'account Instagram ufficiale. E potrebbe allarmare i fan del rocker di Zocca: "Oggi ho cantato la mia ultima canzone...", ha scritto Vasco, postando una serie di immagini che lo ritraggono in studio di registrazione, "ultima in ordine di tempo". Un commento sibillino, quello di Rossi, che potrebbe alimentare le voci relative alla scelta di Vasco di chiudere qui la sua attività discografica. La canzone (frutto della collaborazione con l'arrangiatore e produttore Celso Valli), ha fatto sapere il rocker, uscirà ufficialmente il 25 ottobre.

Lo scorso giugno era stato lo stesso Rossi a lasciar intendere di voler mettere un punto, con questa canzone, alla sua attività in studio: "Sarà la mia ultima confessione. Se mi assolvo? Non so. Se esistesse la pillola contro i sensi di colpa la prenderei subito, ma alla fine rifarei tutto: stessi errori, stesse passioni stesse delusioni", aveva detto. Una scelta ribadita anche nel libro "Vasco Non Stop - Le mie emozioni da Modena a qui": "La prossima canzone che uscirà in autunno potrebbe essere davvero l'ultima. È infatti il riassunto della mia vita, una sintesi".

Se così fosse, "Sono innocente" - uscito ormai cinque anni fa, nel 2014 - sarebbe destinato a restare l'ultimo album in studio del rocker di Zocca.