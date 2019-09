Siro Siro, il sindaco di Milano annuncia: 'Disposti a cederlo'

"Ci sono due ipotesi sul tavolo: uno stadio nuovo a San Siro o uno stadio a Sesto San Giovanni. Io ne aggiungerei una terza: noi siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare anche l'ipotesi di San Siro". Lo ha detto oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione di un incontro con i giornalisti. Spiegato in altre parole: il Comune di Milano è disposto a vendere la struttura a Inter e Milan, sfilandosi così dalle vicende relative alla demolizione dello stadio, voluta dalle due società di calcio. "Le società potranno legittimamente scegliere: se preferiscono, per le loro ragioni, costruire uno stadio nuovo, se ne ragionerà. Io non posso che cercare di favorirle con tutte le ipotesi e, a questo punto, mi viene da offrire anche questa possibilità", ha aggiunto Sala, ribadendo che la costruzione del nuovo stadio al posto di quello attuale è una possibilità che al Comune non sarebbe gradita, "però qui stiamo parlando di società private che, nel loro legittimo interesse, potrebbero fare anche una cosa del genere". A detta di Sala, la stima di San Siro si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro.

La Scala del Calcio - così è stato ribattezzato lo stadio milanese - oltre ad aver ospitato partite che hanno fatto la storia del calcio, nel corso degli anni è stato anche teatro di diversi concerti di star nazionali e internazionali del pop e rock entrati nella leggenda: su tutti, Springsteen, U2, Rolling Stones e tra gli italiani Ligabue e Vasco (che detiene il record di 29 concerti in 29 anni).