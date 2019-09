Sharon Osbourne: "Non mi stupisco che chiamino Ozzy, 'Iron Man'"

La moglie di Ozzy Osbourne, Sharon, è stata ospite al programma tv Jimmy Kimmel Live! e ha parlato dello stato di salute del marito, affermando che "sta migliorando molto".

Il 2019 non è stato un anno fortunato per l’ex frontman dei Black Sabbath. A febbraio venne ricoverato in ospedale a causa di una brutta polmonite, in più ci si mise anche una caduta durante la notte che lesionò le barre di metallo che gli erano state impiantate dopo un incidente in moto nel 2003.

Ha detto Sharon:

"Ozzy, l'altro giorno, ha messo insieme una radiografia della parte superiore del torace e del collo, e non c'è da stupirsi che lo chiamino ‘Iron Man’. Perché ha dei bulloni, ha molto metallo nel suo corpo, è spaventoso”.

E sulla dinamica della caduta Sharon racconta:

“Questa cosa accade a tante persone. Si alza di notte, va in bagno, ritorna, cade sul tappeto e sbatte la testa sul comodino, poi va dall’altra parte e picchia la testa sul palo del nostro letto”.

Riguardo "No More Tours II" Sharon ha dichiarato che riprenderà la prossima primavera.