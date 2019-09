Lory Del Santo parla della sua relazione con Eric Clapton

L’attrice e showgirl Lory Del Santo è stata ospite al programma radiofonico notturno di Rai Radio2 ‘I Lunatici’, condotto in studio da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

Durante la sua chiacchierata ha avuto modo di parlare del suo primo incontro con il chitarrista inglese Eric Clapton, ecco cosa ha detto:

"Mi ricordo bene della sera in cui ci siamo conosciuti. Io non sapevo chi fosse, non volevo incontrarlo. E' stata una roba inaspettata. Lui è stato subito molto diretto. Mi ha chiesto di passare con lui la notte. E' stato immediato. C'ero abituata, mi era già successo. Ma un po' di romanticismo non guasta. La sera stessa mi ha chiesto di andare a letto con lui. Io ho detto no, gli ho lasciato il mio numero. Lui mi ha chiamato il giorno dopo. Mi ha detto che era nei paraggi e che passava a salutarmi. E' venuto a casa mia, abbiamo iniziato a parlare, io nel frattempo mi ero documentata su di lui, sul giornale in prima pagina si parlava di lui, ho capito che era molto famoso. Mi si è aperta una scintilla, sono stata più disponibile. E' iniziata così la nostra relazione. Ma ero molto scettica. Non mi piace essere trattata come una cosa usa e getta. Per fortuna non è stato così. Parlava poco, aveva molto da fare, il tempo non era mai molto".

Nel 1985 la Del Santo conobbe Clapton ed iniziò una relazione che non durò moltissimo, ma dalla quale nacque, il 21 agosto 1986, loro figlio Conor. Il bimbo trovò tragicamente la morte a New York il 20 marzo 1991, quando non aveva ancora compiuto i cinque anni, cadendo dal 53esimo piano di un grattacielo dove soggiornava con la madre, da una finestra lasciata aperta.

Clapton dedicò a Lory Del Santo la canzone “Lady of Verona” (date le origini di Lory), mentre per lo sfortunato figlioletto Conor scrisse la struggente “Tears in Heaven”.