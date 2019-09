I New Order secondo Thurston Moore (ex Sonic Youth)

Thurston Moore, noto ai più per essere stato uno dei fondatori dei Sonic Youth, tra le band simbolo del rock alternativo statunitense degli anni '80 e '90, ha inciso una cover di "Leave me alone" dei New Order, uno dei brani contenuti all'interno di quello che fu il secondo album in studio di Bernard Sumner e soci, "Power, corruption & lies".

La cover di Thurston Moore rappresenta un'anticipazione di un singolo in 7" che il musicista pubblicherà a novembre, dopo l'uscita del suo prossimo album "Spirit counsel", atteso nei negozi per il 21 settembre.