Janis Joplin: esce la biografia ‘Janis: Her Life and Music’

E’ in uscita, il 22 ottobre, una nuova biografia di Janis Joplin, intitolata ‘Janis: Her Life and Music’. Il libro è stato scritto da Holly George-Warren che ha già scritto le bio di Alex Chilton e Gene Autry, oltre a ‘The Road to Woodstock’ con Michael Lang.

Il materiale promozionale del libro recita: "Questa biografia straordinariamente intima di Janis Joplin stabilisce che la Regina del Rock & Roll è la pioniera della musica che infrange le regole... Il primo atto trasgressivo di Janis Joplin fu quello di essere una ragazza bianca che acquisì il senso del potere del blues, musica che si poteva trovare solo su dischi oscuri e nelle roadhouse lungo la costa del Golfo del Texas e della Louisiana…Janis Joplin è diventata leggenda come un'anima sfacciata e appassionata condannata dal dolore che ha prodotto una delle voci più straordinarie nella storia del rock…Janis era un perfezionista: una musicista appassionata ed erudita, nata con il talento ma che ha anche lavorato duramente per svilupparlo. Era una donna che ha spinto i confini del genere e della sessualità molto prima che fosse socialmente accettabile. Era una cercatrice sensibile che voleva sposarsi e sistemarsi, ma non ci è riuscita o non ha voluto. Era una texana che desiderava fuggire dal Texas ma ci è mai riuscita, neppure dopo essere diventata un'icona della controcultura a San Francisco”.

La biografia è scritto nel flyer, è basata "sull'accesso senza precedenti alla famiglia, agli amici, ai compagni di band, agli archivi e alle interviste perse di Janis Joplin. Rosanne Cash dice: "Ho aspettato la persona giusta per scrivere la biografia definitiva di Janis Joplin! Tutti i fan ne dovrebbero essere grati. Janis vive e respira libertà e anima e Holly George-Warren cattura perfettamente quello spirito."