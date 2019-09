I R.E.M. pubblicano un inedito per raccogliere fondi a favore delle Bahamas

Per raccogliere fondi in aiuto all’arcipelago delle Bahamas martoriato dall’uragano Dorian i R.E.M. hanno pubblicato la canzone inedita "Fascinating". Peter Buck, Mike Mills e Michael Stipe avevano registrato la canzone nel 2004 al Compass Point Studios di Nassau, la capitale delle Bahamas. Il brano è disponibile per il download tramite Bandcamp.com.

Si può ascoltare qui la canzone in streaming gratuito e scaricarlo con una donazione minima di 2 dollari o per un importo a scelta. Il ricavato andrà direttamente all’organizzazione Mercy Corps.

"Fascinating" faceva parte dell’album della band di Athens “Reveal”, pubblicato nel 2001, prima di essere scartata all'ultimo minuto. Era la canzone preferita di Michael dalle sessions di “Reveal” secondo il ricordo di Peter, come riportato nella biografia di David Buckley, “R.E.M. Fiction”:

"È davvero bella. Ha un flauto, un arrangiamento di oboe, ma rendeva il disco troppo lungo... e qualcosa doveva andarsene."

La canzone venne poi ri-registrata a Nassau per l’album “Around the Sun” del 2004, ma non riuscì a trovare posto neppure in quel disco.

Dice Mike Mills:

“Sono stato fortunato a trascorrere molte settimane lavorando e suonando alle Bahamas, suonando e stringendo amicizie. Mi spezza il cuore vedere il danno provocato dall'uragano Dorian. Per favore, aiutate noi e Mercy Corps a fare il possibile per alleviare la sofferenza causata da questa catastrofe".

L'uragano Dorian ha colpito le isole nord-occidentali delle Bahamas per 48 ore all'inizio di settembre 2019, causando distruzione e lasciando 76.000 persone senza casa e bisognose di assistenza primaria. Mercy Corps si è mobilitato immediatamente e si è impegnato a raggiungere 3000 famiglie con kit di emergenza tra cui zanzariere, teloni, taniche, compresse per purificare l'acqua e corde.

Dice Neal Keny-Guyer, CEO di Mercy Corps:

“Le Bahamas devono affrontare una lunga strada per riprendersi dopo questo devastante uragano. Siamo grati di avere i R.E.M. nella nostra comunità globale umanitaria, che hanno condiviso la loro canzone con il mondo per aiutare la popolazione delle Bahamas a riprendersi e a ricostruire".

Già nel 2005, a seguito di una visita al programma di recupero di Mercy Corps dell'uragano Katrina a New Orleans, Michael pubblicò un EP di sei canzoni che raccolse quasi 100.000 dollari.