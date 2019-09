Concerti, Dente dal vivo a Milano e Roma

Prendono il via le prevendite per l’anteprima del tour 2020 di Dente: il cantautore emiliano sarà infatti in concerto il 3 dicembre alla Santeria Toscana 31 di Milano e il 5 dicembre al Monk di Roma.

Dente, accompagnato dalla sua band, presenterà in concerto il nuovo singolo “Anche se non voglio”, prima anticipazione del nuovo album di inediti, il suo settimo, che sarà pubblicato nel 2020, a distanza di 4 anni da “Canzoni per metà”.