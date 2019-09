Sanremo 2020, torna la categoria Giovani ma il festival è 'in ritardo'

L'edizione 2020 del Festival di Sanremo, quella che marcherà il settantesimo anniversario della popolare manifestazione canora, è in ritardo sulla tabella di marcia: come riferisce il sito Sanremo News, gli organizzatori dell'evento non hanno ancora promulgato il regolamento ufficiale, che solitamente veniva confermato prima di settembre. Ragione del ritardo potrebbe essere il rapporto che lega il comune ligure alla RAI: secondo indiscrezioni un incontro tra il primo cittadino Alberto Biancheri e il direttore artistico del prossimo Sanremo Amadeus potrebbe avere luogo entro la fine di questo mese a Roma. La riunione tra i due potrebbe sbloccare lo stato di impasse e avviare definitivamente la macchina organizzativa.

Sempre in via non ufficiale sarebbero emersi nuovi dettagli circa la prossima edizione del Festival della Canzone Italiana: sempre secondo Sanremo News la settantesima edizione della competizione canora vedrebbe tornare al teatro Ariston la categoria Giovani, abolita dalla gestione di Baglioni ma ripristinata per il prossimo festival. A comporre la pattuglia di artisti emergenti andranno la vincitrice di Sanremo Young 2019 Tecla Insolia, classe 2005, i due vincitori di Area Sanremo (che prenderà il via nelle prossime settimane) e i cinque vincitori del concorso Sanremo Giovani, la cui serata finale sarà trasmessa martedì 17 dicembre in diretta su Rai 1.

Al momento non è chiaro se la vincitrice dell'edizione 2019 di Sanremo Young, Tecla Insolia, possa effettivamente prendere parte al Festival: la cantante varesina, oggi appena quattordicenne, potrebbe non essere ammessa all'Ariston in virtù del regolamento della manifestazione che - solitamente - fissa a sedici anni l'età minima per poter partecipare al festival di Sanremo.

Riguardo il programma del prossimo festival, benché sul cast non siano ancora state fatte nemmeno ipotesi, pare che le prime due serate possano prevedere l'esibizione di dieci big e due giovani, con l'eliminazione di quattro concorrenti nella categoria cadetta: la terza serata vedrà tutti i ventiquattro concorrenti - tutti i 20 big e i quattro giovani rimasti in gara - cimentarsi nell'omaggio ai settant'anni del festival, mentre la quarta serata - quella di venerdì, durante la quale si esibiranno comunque tutti i 20 big - sarà dedicata alla proclamazione del vincitore della sezione Giovani. La serata finale, quella di sabato, vedrà tornare sul palco del teatro Ariston ancora una volta i venti big: dopo la compilazione della graduatoria definitiva, verranno individuati i tre finalisti, che si affronteranno per il titolo dopo l'azzeramento dei voti.