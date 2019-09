USA, polizia usa 'Hell's Bells' degli AC/DC per allontanare un bisonte dalla strada

Sarebbe una di quelle notizie talmente improbabili da suscitare legittimi sospetti di veridicità, se non fosse che a darla è stato lo stesso ufficio dello sceriffo della contea di Gallatin, in Montana, area al confine con lo stato del Wyoming compresa nel grande parco naturale di Yellowstone:

"Essere un agente in servizio a Yellowstone comporta svolgere mansioni poco usuali, come tenere i bisonti lontani dalla strada affinché nessuno si faccia male", si legge nella nota ufficiale pubblicata sull'account Facebook ufficiale dell'ufficio dello sceriffo: "Quando un agente risponde a una chiamata per questo tipo di problema, di solito accende luci e sirena e incoraggia l'animale a lasciare la carreggiata a colpi di clacson. Con un bisonte particolarmente riluttante ci è stato detto di suonare 'Hell's Bells' degli AC/DC dagli speaker della nostro auto di servizio. Di solito funziona...".

I colossi australiani dell'hard rock, che hanno celebrato sui social network il quarantennale della pubblicazione di "Highway to Hell", dovrebbero presto tornare a segnalarsi a pubblico e fan con nuovo materiale di studio e un nuovo tour, realizzato con parte della formazione "classica" composta, oltre che da Angus Young, da Brian Johnson alla voce e Phil Rudd alla batteria: al momento, tuttavia, il gruppo non ha voluto confermare ufficialmente il proprio ritorno in attività.