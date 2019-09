Ex Anthrax, Dan Nelson arrestato per aggressione

Dan Nelson, tra il 2007 e il 2009 in forze agli Anthrax come sostituto di Joey Belladonna oggi attivo con i Mad Tandem, è stato arrestato per aggressione dalla polizia di New York ieri, 11 settembre: l'artista, come riferito dal New York Post, avrebbe colpito ripetutamente il volto di un settantatreenne con il quale ha avuto un diverbio presso il bar dell'Aloft New York LaGuardia Airport Hotel nel Queens, dove Nelson aveva in programma di esibirsi.

La ricostruzione dell'accaduto è al vaglio delle autorità: secondo le testimonianze raccolte sul luogo dell'incidente, l'artista avrebbe attaccato l'anziano - presente alla serata perché amico di uno dei musicisti previsti dal programma dell'evento - dopo che questi gli avrebbe rivolto una domanda.

Nelson lasciò la band di Scott Ian nel 2009 - non per sua volontà, tenne a specificare lui - in concomitanza con il reintegro al microfono di John Bush: il cantante nel 2012 citò in giudizio il gruppo per ottenere oltre 2 milioni e mezzo di dollari per crediti non riconosciuti nella scrittura dei brani inseriti nell'album "Worship Music", pubblicato appena un anno prima. La vertenza fu risolta per via extragiudiziale.