Giuni Russo: una nuova edizione di 'Se fossi più simpatica sarei meno antipatica'

Originariamente uscito nel 1994, "Se fossi più simpatica sarei meno antipatica" di Giuni Russo torna nei negozi in una nuova edizione, quindici anni dopo la scomparsa della cantautrice. La riedizione dell'album sarà disponibile a partire da questo venerdì, 13 settembre, sia in cd digipack con la veste grafica completamente rinnovata sia - per la prima volta - in vinile, in edizione speciale di colore bianco (tiratura limitata numerata a mano).

Il disco, ideale seguito della raccolta "Amala" del 1992 (contenente gli inediti "Amala" e "Alla spiaggia dell'amore"), contiene - tra le altre canzoni - la collaborazione con Franco Battiato su "Strade parallele (Aria siciliana)", brano scritto e interpretato interamente in siciliano (la cantautrice era originaria di Palermo). Lo stesso Franco Battiato diresse nel 2007 il docufilm "La sua figura", che prese il titolo dall'omonima canzone contenuta nel disco del 1994, ispirata a un testo di San Giovanni della Croce. I testi e le musiche di "Se fossi più simpatica sarei meno antipatica" sono tutti firmati da Giuni Russo e Maria Antonietta Sisini, che ne curò anche la produzione. Le registrazioni originali sono state rimasterizzate per l'occasione da Pino "Pinaxa" Pischetola, già collaboratore di - tra gli altri - Alice, Franco Battiato, Enrico Ruggeri e Adriano Celentano.