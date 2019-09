Rolling Stones, arriva l’edizione deluxe di 'Let It Bleed' per i 50 anni

Torna sul mercato “Let It Bleed”, ottavo album dei Rolling Stones originariamente uscito nel dicembre 1969. L’occasione, come immaginerete dalla data di pubblicazione dell’ideale seguito di “Beggars Banquet”, è il cinquantennale del disco, che verrà nuovamente pubblicato, via ABKCO Records, il prossimo 31 ottobre all’interno di un cofanetto che include l’album originale rimasterizzato su Vinile e in Hybrid Super Audio CD, in versione Stereo e Mono, il Vinile 7’’ di “Honky Tonk Women” / “You Can’t Always Get What You Want”, 3 litografie 12” numerate a mano, un poster 23” con l’artwork restaurato della cover originale della Decca Records e un libro di 80 pagine con note del giornalista David Fricke e foto inedite di Ethan Russell.

“Let It Bleed (50th Anniversary Limited Deluxe Edition)” è stato rimasterizzato ai Gateway Mastering Studios, in stereo e in mono, da Bob Ludwig e sarà reso disponibile anche in versione digitale. “Quando abbiamo fatto la prima rimasterizzazione di ‘Let It Bleed’ nel 2002 la nostra intenzione era di rendere omaggio al lavoro originale”, ha spiegato Ludwig a proposito di uno dei dischi di più delicata realizzazione della band britannica, che proprio durante le sessioni di incisione di “Let It Bleed” ha allontanato Brian Jones dal gruppo, proseguendo: “Con questa nuova versione l’intento era di ottenere il suono migliore possibile. Se ascolti con un buon paio di cuffie o con un buon impianto, sentirai tante sottigliezze nel background oggi molto più chiare di allora”.

Ecco la tracklist del cofanetto:

LP 1 - Stereo

Lato 1

Gimme Shelter

Love In Vain

Country Honk

Live with Me

Let It Bleed

Lato 2

Midnight Rambler

You Got the Silver

Monkey Man

You Can’t Always Get What You Want

7” vinyl single - (Mono)

Lato A – Honky Tonk Women

Lato B – You Can’t Always Get What You Want