Slipknot, Jim Root vorrebbe suonare il nuovo album dal vivo per intero

Jim Root, chitarrista degli Slipknot insime a Mick Thomson, ha raccontato nel corso di un’intervista con l’emittente 93.3 WMMR Rocks! che gli piacerebbe molto trovare l’occasione di proporre per intero dal vivo l’ultimo capitolo discografico della band, “We Are Not Your Kind”, e che l’intera formazione si è soffermata a considerare come l’idea possa essere messa in pratica. “Abbiamo discusso sul cercare di trovare forse il modo di suonare il nuovo album nella sua interezza, dall’inizio alla fine”, ha raccontato il musicista delineando lo scenario di “un’atmosfera da club” come ipotetico contesto per la performance. E ancora: “Mi piacerebbe farlo, penso che sarebbe qualcosa di molto fico”.

Root ha toccato l’argomento commentando, a grandi linee, quello che gli Slipknot potrebbero escogitare per il venticinquesimo anniversario della band, che cadrà il prossimo anno, dopo aver detto che “non sappiamo se registreremo un disco live. L’abbiamo fatto con ‘Iowa’ allo Knotfest ed era stato bello”.

“We Are Not Your Kind”, pubblicato il mese scorso, è il sesto album della formazione mascherata. Gli Slipknot porteranno il disco in tour a partire dalla fine del mese: in Italia è prevista un’unica data, al Mediolanum Forum di Assago, nella periferia milanese, l’11 febbraio 2020.