Kim Gordon (Sonic Youth), nuovo brano da solista: ascolta ‘Air BnB’

È disponibile all’ascolto la seconda anticipazione, dopo “Sketch Artist”, del debutto da solista dell’ex cantante e bassista dei Sonic Youth Kim Gordon, l’album “No Home Record”, in uscita il prossimo 13 ottobre. Il singolo porta il titolo di “Air BnB” e non manca di riferimenti al colosso dell’house sharing con sede a San Francisco. Potete ascoltare la canzone qui:

“No Home Record” include nella sua tracklist anche il singolo che la Gordon ha dato alle stampe nel 2016, “Murdered Out”, il primo brano messo in commercio in solitaria dalla già frontwoman del gruppo noise rock. “Perché un disco solista? E perché no?”, aveva risposto Kim Gordon a chi, all’annuncio dell’album, prodotto da Justin Raisen, le chiedeva delucidazioni, proseguendo: “Vivere a Los Angeles negli ultimi anni mi ha fatta sentire a casa, ma la transitorietà del luogo a volte ti fa sentire di non essere a casa”.

L’ultimo album pubblicato da Kim Gordon risale allo scorso anno, quando l’artista nata a New York ha dato alle stampe con i suoi Body/Head il quarto capitolo della formazione, “The Switch”.