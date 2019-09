X Factor. stasera le prime audizioni. Mara Maionchi: "Andiamo d'accordo, ma litigare è umano"

Parte questa sera la tredicesima edizione di "X Factor": alle 21.15 su SkyUno. Questa sera vanno in onda le prime audizioni e debutta la nuova giuria con la "veterana" Mara Maionchi e le new entry Sfera Ebbasta, Samuel e Malika Ayane. E' il primo passo del processo con cui si arriverà ai 12 concorrenti del “live” che comincia il 24 ottobre. Dopo le audizioni, girate al Pala Alpitour di Torino, arriveranno bootcamp, girati a Milano e infine le “home visit”. Si tratta appunto di puntate già registrate mentre per la diretta e le categorie bisogna ancora attendere.

Intanto ecco la nostra delle prime videointerviste ai protagonisti: abbiamo incontrato Mara Maionchi e Sfera Ebbasta. Mara Maionchi sostiene che le canzoni, come sempre, faranno la differenza. Sfera promette che non si limterà ad apprezzare i concorrenti che arrivano dal suo mondo, e cercherà l'emozione in ogni genere musicale: "Non ho nessun pregiudizio, potrebbe piacermi una voce e un pianoforte".

E Mara Maionchi promette armonia tra i giudici: "Certo qualche nuvola potrebbe arrivare ma non sarà mai su una cosa di fondo, magari sarà su un problemo specifica. In linea di massima andiamo d'accordo anche su generi diversi. Ma litigare è umano..."

Ecco la nostra videointervista