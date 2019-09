Stadio, quattro nuove date per lo ‘Stadio Mobile Live 4.0’

Si aggiungono quattro appuntamenti alla tournée estiva che gli Stadio hanno raccolto sotto la dicitura ‘Stadio Mobile Live 4.0’ e che ha preso il via lo scorso 21 giugno a Forte dei Marmi, non appena Gaetano Curreri si è pienamente ripreso dalla caduta avvenuta nel corso della data zero di Castelraimondo che ha costretto il frontman della band a un’operazione al femore. Gli ultimi concerti aggiunti si svolgeranno tutti nel mese di settembre e sono in calendario per le seguenti date:

15 settembre, Montelanico (RM), P.zza Vittorio Emanuele

17 settembre, Reggio Calabria, P.zza del Popolo

26 settembre, Rende (CS), P.zza Carlo Borromeo

29 settembre, Piano di Sorrento (NA), P.zza Cola

La tournée “Stadio Mobile Live 4.0”, giunta ormai ai suoi ultimi concerti, ha fatto seguito alla pubblicazione del nuovo singolo della formazione bolognese “Tu sei l’amore di cui hai bisogno” - pubblicato lo scorso mese di maggio in digitale e disponibile ora anche in versione vinile 7’’ -, e alla ristampa, in doppio vinile, di “Stadio Mobile Live”, originariamente uscito nel 1993 e a oggi il disco più venduto di Curreri e compagni.

Curreri ha recentemente partecipato alla realizzazione del nuovo singolo di Emma “Io sono bella”: il leader degli Stadio ha musicato il brano, mentre dei testi si sono occupati Vasco Rossi, Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Potete ascoltare la canzone, primo assaggio del prossimo capitolo discografico di Emma, qui.