“Fai Volare La Tua Musica”: luci puntate su Francesca Incudine

Francesca Incudine nasce ad Enna il 5 aprile 1987. Nel 2014 conquista il concorso per cantautori ‘L’artista che non c’era’. Nel 2015 è tra le finaliste al Premio “Bianca D’Aponte”. Nel 2016 vince il Premio Botteghe d’Autore e il premio Musica Controcorrente. Nel 2018 esce il secondo disco ‘Tarakè’ che vince la Targa Tenco 2018 come miglior album in dialetto. Sempre nel 2018 si aggiudica il Premio Bianca d’Aponte.

Relativamente al brano vincitore, Francesca dichiara:

"COMU FUSSI PICCIRIDDA - Casa è un luogo, ma ancor di più una sensazione. Un ricordo, un profumo, un luogo, una canzone può farci sentire a casa sempre; quando abbiamo perso la strada e cerchiamo di capire “che giro fa l’amore prima di ritornare a casa…”. Il tempo migliore è quello che viene o quello che passa? Il segreto è viverlo con cuore bambino, “comu fussi picciridda…”, con la meraviglia di scoprilo ogni giorno".

