Dream Theater, due date in Italia a febbraio 2020

I Dream Theater tornano in Italia. Dopo il concerto estivo al Rock The Castle 2019, la band suonerà l'11 febbraio 2020 al Palazzo dello Sport di Roma e il giorno dopo, 12 febbraio al Mediolanum Forum alle porte di Milano. Il gruppo americano, che ha pubblicato l'album "Distance over time" all'inizio di quest'anno, celebrerà anche il ventennale di "Scenes from a memory", con la formula "An evening with". Spiega il chitarrista John Petrucci

La risposta a 'Distance Over Time’ è stata ottima in ogni parte d’Europa e non vediamo l’ora di suonare alcune canzoni da questo album per i fan nella formula ‘An Evening With’, usufruendo al 100% della nostra produzione.

Quelli che erano presenti al tour di ’Scenes From A Memory’ 20 anni fa assisteranno ad uno show comunque nuovo in cui eseguiremo i brani sotto una nuova luce e con nuovi contenuti video proiettati sul palco!

Per tutti i nuovi fan che all’epoca non erano ancora nati… Sarà la migliore occasione per rivivere il sound e l’esperienza di un disco che rimarrà nella storia”.

I dettagli dei concerti:

An Evening With Deam Theater



11.02 ROMA, Palazzo dello Sport

12.02 MILANO, Mediolanum Forum



Inizio concerti: ore 20.30, Apertura porte: ore 17.30

Prezzo del biglietto in prevendita a partire da: €45,00 +d.p.

Prevendita esclusiva su ticketone.it e dreamtheater.net: a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 11 settembre

Prevendita generale su ticketone.it: a partire dalle ore 10.00 di sabato 14 settembre