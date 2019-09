Riconoscimento facciale ai concerti? I musicisti non sono d'accordo

Una lunga lista di musicisti contro l'uso di tecnologie di riconoscimento facciale ai concerti: è la campagna lanciata dal gruppo di attivismo digitale Fight for the Future. L'iniziativa vede schierati Tom Morello, Amanda Palmer, Nahko and Medicine for the People, Thievery Corporation, Gramatik, Anti-Flag, Atmosphere, The Glitch Mob, Downtown Boys, Laura Stevenson, Brian Fallon dei The Gaslight Anthem e B Dolan.

L'obbiettivo dichiarato è Ticketmaster che, si legge in un comunicato "sta investendo nella tecnologia di riconoscimento facciale, che mette a rischio di arresto, molestie o discriminazione i fan senza documenti, i fan di colore, i trans e i fan con precedenti penali".

Spiegano i musicisti che la tecnologia viene giustificata per ragioni di sicurezza, ma si tratta di "sorveglianza di massa". "Non manterrà i concerti al sicuro. Possiamo fermarlo", chiosano gli attivisti. Ticketmaster - che in America gestisce la maggior parte del ticketingo on line e produce direttamente festival come Bonnaroo, Austin City Limits, Electric Daisy Carnival, Electric Forest e altri - sta sperimentando la tecnologia e anche entità e locali più piccoli la stanno adottando.

Tom Morello ha dichiarato:

Non voglio il Grande Fratello miei spettacoli, con il rischio per i fan di molestie, espulsioni o arresti. Ecco perché mi unisco a questa campagna chiedendo a Ticketmaster e ad altri di non utilizzare il riconoscimento facciale in festival e concerti

Questa l'immagine della campagna, i cui dettagli sono qua;