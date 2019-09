Dardust firma con Sony Music Masterworks e Artist First

Il pianista, compositore e produttore Dardust, al secolo Dario Faini, che ha recentemente legato il suo nome, per il lavoro svolto dietro le quinte, ad artisti come Tommaso Paradiso, Mahmood, Fabri Fibra e Malika Ayane – per citarne alcuni -, ha firmato un contratto in esclusiva con Sony Music Masterworks e Artist First: sarà la major, nel gennaio 2020, a pubblicare il nuovo album di Dardust.

Faini, classe 1976, ha commentato così l’accordo raggiunto:

Questa è la casa dei miei artisti preferiti a partire da Leonard Bernstein e Glenn Gould, che sono parte integrante della mia educazione classica. Dopo il lavoro svolto sui miei primi 2 album in Italia con il mio management Metatron e INRI/Artist First, abbiamo iniziato a cercare il partner giusto per un ulteriore passo nei mercati internazionali e Sony Masterworks è arrivato con l'entusiasmo e la cura assolutamente necessari, che è ciò di cui ogni artista ha bisogno. Aveva perfettamente senso diventare parte di questa importante famiglia che mi ha aiutato a prepararmi per i miei prossimi step a livello internazionale dove mi sento a casa.

Dardust, originario di Ascoli Piceno, ha all’attivo diversi album e collaborazioni e ha realizzato alcuni dei suoi ultimi lavori da compositore tra Berlino, Reykjavik, Londra ed Edimburgo.