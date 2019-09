Bauhaus, storica reunion: insieme sul palco dopo 13 anni

Dopo tredici anni che non si ritrovavano tutti insieme su uno stesso palco, i Bauhaus torneranno a esibirsi insieme per un’unica data all’Hollywood Palladium di Los Angeles il prossimo 3 novembre. L’ultima volta che Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin Haskins e David J avevano condiviso la scena era stato in occasione del concerto d’apertura dei Nine Inch Nails nel 2006, preceduto dall’apparizione al Coachella del 2005. Prima ancora, nel 1998 la band dark rock aveva messo in piedi il suo ultimo tour, che celebrava il ventennale del gruppo, a quindici anni di distanza dalla fine dell’esperienza Bauhaus.

È capitato più volte che nel corso degli anni i diversi componenti della band suonassero insieme, come quando Murphy e David J hanno celebrato congiuntamente il quarantennale dei Bauhaus con il “Ruby Tour”, ma – dal 2006, appunto - non si è mai trattato di tutti e quattro i Bauhaus. L’ultimo disco della formazione di Northampton, “Go Away White”, risale invece al 2008: il disco, il quinto della band, è uscito dopo 25 anni di silenzio.

La notizia arriva a qualche settimana dal ricovero di Murphy, che lo scorso 13 agosto ha avuto un infarto. Fortunatamente l’operazione alla quale l’artista goth è stato sottoposto, che ha portato all’inserimento di due stent, è andata per il meglio e Murphy ha fatto sapere poco dopo di essersi completamente ripreso dall’intervento.