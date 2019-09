Ringo Starr, nel nuovo album potrebbe esserci anche…

Sul prossimo album del già batterista dei Beatles non si sa molto, se non che il disco, come ha fatto sapere Ringo Starr il mese scorso, è in via di chiusura. È il sito Daily Beatle, dedicato al mondo dei Fab Four, a rompere il silenzio, con alcune indiscrezioni sull’ideale seguito di "Give More Love" (2017). La prima è che nel disco potrebbe essere inclusa una nuova versione di “Grow Old With Me” di John Lennon, parte dell’album postumo “Milk and Honey”, che porterà dietro al microfono anche Paul McCartney, coinvolto nella registrazione della traccia. Con la seconda indiscrezione diffusa da Daily Beatle si entra nel vivo del disco, che – scrive il sito – si dovrebbe intitolare “What’s My Name” e dovrebbe essere pubblicato il 25 ottobre. Daily Beatle propone anche una possibile tracklist:

"Gotta Get Up"

"It’s Not Love That You Want"

"Grow Old With Me"

"Magic" "Money"

"Better Days"

"Life Is Good"

"Thank God for Music"

"Send Love, Spread Peace"

"What’s My Name"

Lo scorso venerdì Ringo ha accennato, nel corso di un’intervista con la sua All-Starr Band, di essere nel pieno dei preparativi per lanciare la promozione della sua prossima prova di studio, un album che il compagno di band Steve Lukather (Toto) ha definito “a killer”.