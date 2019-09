Ligabue, i dettagli del musical ‘Balliamo sul mondo’

Se nei giorni scorsi era stato ufficializzato l’approdo in teatro del musical con le canzoni del cantautore emiliano “Balliamo sul mondo” iniziano ora ad arrivare i primi dettagli sullo spettacolo, in partenza il prossimo 26 settembre, a Milano, al Teatro Nazionale CheBanca!, dove resterà in cartellone fino al 27 ottobre.

Basato sul testo e la regia di Chiara Noschese, “Balliamo sul mondo” racconta la notte di Capodanno del 1990 e quella, dieci anni dopo, del 2000, di un gruppo di amici che si ritrovano al Bar Mario – il celebre locale emiliano che dà il titolo a uno dei classici di Ligabue e che ricorre in diverse altre canzoni firmate dal rocker - per accogliere l’arrivo del nuovo anno.

I brani del Liga, suonati dal vivo, utilizzati nel musical sono stati prodotti e arrangiati da Luciano Luisi, mentre lo stesso Ligabue ha contribuito alla scrittura del testo dello show collaborando con Chiara Noschese. Ecco le canzoni che costituiscono l’impalcatura di “Balliamo sul mondo”:

Primo atto

HO MESSO VIA

UNA VITA DA MEDIANO

LIBERA NOS A MALO

NON È TEMPO PER NOI

PICCOLA STELLA SENZA CIELO

CERTE DONNE BRILLANO

CERTE NOTTI

VOGLIO VOLERE

BALLIAMO SUL MONDO

Secondo Atto

TU CHE CONOSCI IL CIELO

IL GIORNO DI DOLORE CHE UNO HA

SI VIENE E SI VA

POLVERE DI STELLE

L'AMORE CONTA

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

NIENTE PAURA

TU SEI LEI

TRA PALCO E REALTÀ

URLANDO CONTRO IL CIELO

Gli orari e i giorni in cui sarà possibile vedere “Balliamo sul mondo” - i biglietti sono già disponibili su ticketone.it – sono i seguenti:

da mercoledì a sabato, ore 20.45

sabato e domenica pomeriggio, ore 15.30.