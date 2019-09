Britney Spears ha una nuova tutrice legale

E' Jodi Montgomery la nuova tutrice legale di Britney Spears: la cantante americana, sottoposta dalla giustizia USA a tutela permanente dal 2008, sarà ora seguita dalla sua collaboratrice, che resterà "in carica" - almeno stando alle indicazioni del tribunale - fino al prossimo 31 gennaio, quando la legge degli Stati Uniti chiederà una riconferma del ruolo.

Da dieci anni a questa parte era stato il padre della cantante, Jamie Spears, ad assumersi l'incarico: tuttavia solo pochi giorni fa nei confronti dell'uomo era stata emessa un'ordinanza restrittiva che lo obbligava ad avvicinare i suoi nipoti, Sean e Jayden, per sospetti episodi di violenza ai loro danni. L'uomo, successivamente, aveva rinunciato alla tutela legale della figlia - ufficialmente per "ragioni di salute" - indicando proprio la Montgomery, descritta come un'assistente di lunga data della figlia, come designata al compito.

Ora tutti i poteri di tutela legale nei confronti della Spears sono stati assegnati alla Montgomery, che - come previsto dalla legge americana - potrà, oltre che amministrare le finanze della sua tutelata - anche proibirle di frequentare persone, disporre nei suoi confronti una serveglianza 24 ore su 24, fare da rappresentante legale e ottenere informazioni riservate sul suo stato di salute.

La Spears era stata ricoverato all'inizio dello scorso aprile in una clinica psichiatrica: nonostante la stessa cantante avesse rassicurato i fan circa le proprie condizioni di salute, il suo collaboratore Larry Rudolph - solo lo scorso maggio - aveva rilasciato alla stampa dichiarazioni molto preoccupanti circa lo stato di salute della sua assistita.