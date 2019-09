Bon Iver, tour europeo nel 2020 (ma l'Italia non c'è)

Brutte notizie per i fan italiani di Justin Vernon: Bon Iver ha annunciato oggi, martedì 10 settembre, una stringa di date in Europa - ma non nella Penisola, almeno al momento - a cavallo tra i prossimi mesi di aprile e maggio.

Il cantautore di Eau Claire, Wisconsin, farà debuttare il suo show il prossimo 15 aprile alla Altice Arena di Lisbona, per poi proseguire alla volta di Madrid (il 16), Barcellona (il 17), Berlino (il 20), Anversa (il 23), Amsterdam (il 24), Londra (il 26), Birmingham (il 27), Leeds (il 29), Manchester (il 30) e Glasgow (il primo maggio), per concludere il 2 maggio alla 3Arena di Dublino, in Irlanda. Al momento, come già specificato sopra, nel calendario non sono incluse date in Italia, dove - in ogni caso - il progetto dell'artista americano era già stato protagonista di un concerto lo scorso 17 luglio al Castello Scaligero di Villafranca di Verona.

Bon Iver ha pubblicato a sorpresa il proprio nuovo album, "I, I", lo scorso mese di agosto: originariamente previsto per il 31, il disco è stato distribuito in anticipo sulle piattaforme di streaming online il 9 dello stesso mese.