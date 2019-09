Primavera Sound, salta la prima edizione a Londra

Gli organizzatori del Primavera Sound stavano lavorando in gran segreto a un'edizione britannica del festival che dal 2001 anima l'inizio delle estati di Barcellona e Porto - e che, dal 2020, debutterà anche a Los Angeles, il 19 e 20 settembre del prossimo anno, in collaborazione con Live Nation - ma problemi di carattere tecnico hanno costretto i promoter ad abortire l'iniziativa.

Lo raccontano le edizioni online di IQ Mag e Billboard USA: lo staff del festival era già riuscito ad assicurarsi lo spazio Drumsheds a Meridian Water, nella zona nord di Londra, venue dalla capacità di circa 10mila persone. Purtroppo, però, ritardi nell'ottenimento dei permessi indispensabili a fare partire la macchina organizzativa in vista dell'evento impedito ai promoter di mettere in moto la propria squadra e confermare l'appuntamento in calendario.

"Gli organizzatori vogliono che tutto sia perfetto", ha spiegato una fonte anonima a IQ Mag: "Avrebbero potuto farlo già l'anno prossimo, ma ora pare che l'idea sia quella di aspettare il 2021".

Le prossime edizioni europee del Primavera si terranno a Barcellona, tra i prossimi 4 e 6 giugno, e a Porto, in Portogallo, tra i prossimi 11 e 12 giugno 2020: al momento gli unici headliner confermati sono i Pavement, che si riuniranno per due speciali apparizioni appositamente per le due manifestazioni.